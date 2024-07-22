Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren Turgay Kındaç (47) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre kan donduran olay, 29 Ocak'ta meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç'ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi. Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 6 ay sonra tamamlandı. İddianamede Kındaç'ın savunmasına da yer verildi. Emniyetteki ifadelerini tekrarlayan Kındaç, olay günü evlerinin mutfağında eşiyle konuşmak istediğini belirterek, "Bana bir adım at, ailemizin şu anki durumunu düzeltelim dedim. Eşime onu sevdiğimi ve aşık olduğumu söyledim. Eşim de bana 'Bunaltma beni' diye yanıt verdi ve barışma teklifimi kabul etmedi" dedi.

BANKA KARTINDAN PARA ÇEKİP, TELEFONUNU SATMIŞ

Tartışmanın ardından kendisini kaybettiğini iddia eden Turgay Kındaç, savunmasında, şunları söyledi: "Ne kadar süre geçti; bilmiyorum. Kendime geldiğimde eşim yerde yatar vaziyetteydi. Herhangi bir kan falan görmedim. Montumu giydim, kediyi de alıp, evden çıktım. Eşimin cep telefonunu da yanıma almıştım. Telefonla, telefon kılıfı arasında eşimin adına olan banka kartı ile nüfus cüzdanının olduğunu fark ettim. Evden çıktıktan sonra ATM'ye giderek eşimin kartından 500 TL para çektim. Telefonunu da paraya ihtiyacım olduğu için 2 bin 300 TL'ye sattım. Pişmanım."