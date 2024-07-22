Pink Martini konserinde İmamoğlu çifti sahneye çıktı
Pink Martini grubunun İstanbul'daki konserinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkıp şarkı söyledi
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Repertuvarlarında Türkçe dâhil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.
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Konser, geniş bir katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu da dinleyiciler arasında yer aldı.
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İmamoğlu çifti, konserin bir bölümünde sahneye çıkarak Pink Martini ile birlikte şarkı söyledi.
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Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu, 'Aşkın Baharı' adlı şarkıya eşlik etti.
Fotoğraflar: Instagram