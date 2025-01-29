Ziyech karar değiştirdi! Al-Duhail'e gidiyor
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, transferde rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a çevirdi. Önceki gün BAE ekibi Al-Nasr ile anlaşma sağlayan Faslı yıldız, Al-Duhail'den gelen teklif üzerine tercihini Katar ekibinden yana kullandı.
Hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Faslı yıldız, önceki gün anlaştığı Al-Nasr'a gitmekten vazgeçti ve son anda aldığı teklif sonrası Al-Duhail'e imza atmaya karar verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr ile her konuda anlaşmasına rağmen, Katar ekibi Al-Duhail’den daha cazip bir teklif alan Ziyech, tercihini Al-Duhail'den yana kullandı.
Faslı futbolcunun sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor.