Ziyech karar değiştirdi! Al-Duhail'e gidiyor

Hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Faslı yıldız, önceki gün anlaştığı Al-Nasr'a gitmekten vazgeçti ve son anda aldığı teklif sonrası Al-Duhail'e imza atmaya karar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr ile her konuda anlaşmasına rağmen, Katar ekibi Al-Duhail’den daha cazip bir teklif alan Ziyech, tercihini Al-Duhail'den yana kullandı.

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Faslı futbolcunun sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor.