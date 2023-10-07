Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

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“Kızılcık Şerbeti”, AB grubunda 8.53 izlenme oranı 25.15 izlenme payı, ABC1 20+’da 8.29 izlenme oranı 21.27 izlenme payıyla reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Total’de ise 5.83 izlenme oranı 15.83 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

"KIZILCIK ŞERBETİ" DÜNYA GÜNDEMİNDE Her bölüm sosyal medyada gündeme oturan ve tartışılan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Dünya gündeminde 2 saat 35 dakika kalarak TT oldu. Türkiye gündeminde ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 10 saat, Kıvılcım 8 saat, Evrim Alasya 4 saat, Doğa 5 saat, Nursema etiketi ise 3 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? DOĞA, ÜNALLAR’IN EVİNE KIZI İÇİN GERİ DÖNDÜ Dün akşam yayınlanan bölümde; bebeğinin velayetini kaybeden Doğa, annesi Kıvılcım’ın desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Bebeğini geri almak için avukatının yönlendirdiği doktora giderken yaşadığı olayların ardından Kıvılcım’ın Doğa’ya yaptığı konuşma bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı.

Fatih’in oyununa bilmeden ortak olduğunu öğrenen Ömer, Kıvılcım’la gerginlik yaşadı. Ömer kendisinden özür dileyen Fatih’i, Abdullah’ın ısrarına rağmen affetmedi. Rüzgar’a ulaşmaya alışan Alev hiç beklemediği bir anda onu karşısında buldu. Diğer yandan Nursema ve Umut evliliklerindeki ilk tartışmayı yaşadı.

Nursema, Umut’un gece çalışmasını artık kabul etmeyeceğini söyledi. Doğa’nın yaşadığı talihsiz olaylarda Fatih’in parmağı olmasından şüphelenen Kıvılcım avukatına gitti. Avukatın ofisinden Fatih’in çıktığını gören Kıvılcım şüphesinde haklı çıktı.

Fatih’in Doğa’nın avukatını satın aldığını çözen Kıvılcım, Doğa ile birlikte bebeğini geri almak için Ünallar’ın evine gitti. Bölümün duygu yüklü final sahnesinde, bebeğini geri almak isteyen Doğa, kendisini yol ayrımında buldu. Uzak kaldığı bebeğine kavuşmak isteyen Doğa, Fatih’in şartlarını kabul ederek eve geri döndü. Doğa ve Kıvılcım’ın gözyaşları eşliğinde birbirlerinden ayrılmaları bölüme damga vurdu.

REKLAM İşte bölüme damga vuran o final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Doğa’nın geri dönüşüne isyan eden Kıvılcım’a Ömer destek oluyor. Ömer’in hastalığının nüksetmeye başladığı tanıtımla ekrana gelirken; Doğa, Ünallar’ın evinde kızı için yeni bir mücadeleye başlıyor.

Umut ise Abdullah’ın şirketinde çalışmayı kabul ediyor. Ünallar ve Ertuğrul İslamoğlu’nun bir araya geldiği akşam yemeğine İbrahim ve ailesinin de davetli olması yeni bölüm heyecanının dozunu artırıyor.

"Kızılcık Şerbeti"nin 34. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde