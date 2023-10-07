Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti", dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Kızılcık Şerbeti”, AB grubunda 8.53 izlenme oranı 25.15 izlenme payı, ABC1 20+’da 8.29 izlenme oranı 21.27 izlenme payıyla reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Total’de ise 5.83 izlenme oranı 15.83 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        "KIZILCIK ŞERBETİ" DÜNYA GÜNDEMİNDE

        Her bölüm sosyal medyada gündeme oturan ve tartışılan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Dünya gündeminde 2 saat 35 dakika kalarak TT oldu. Türkiye gündeminde ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 10 saat, Kıvılcım 8 saat, Evrim Alasya 4 saat, Doğa 5 saat, Nursema etiketi ise 3 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        DOĞA, ÜNALLAR’IN EVİNE KIZI İÇİN GERİ DÖNDÜ

        Dün akşam yayınlanan bölümde; bebeğinin velayetini kaybeden Doğa, annesi Kıvılcım’ın desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Bebeğini geri almak için avukatının yönlendirdiği doktora giderken yaşadığı olayların ardından Kıvılcım’ın Doğa’ya yaptığı konuşma bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı.

        Fatih’in oyununa bilmeden ortak olduğunu öğrenen Ömer, Kıvılcım’la gerginlik yaşadı. Ömer kendisinden özür dileyen Fatih’i, Abdullah’ın ısrarına rağmen affetmedi. Rüzgar’a ulaşmaya alışan Alev hiç beklemediği bir anda onu karşısında buldu. Diğer yandan Nursema ve Umut evliliklerindeki ilk tartışmayı yaşadı.

        Nursema, Umut’un gece çalışmasını artık kabul etmeyeceğini söyledi. Doğa’nın yaşadığı talihsiz olaylarda Fatih’in parmağı olmasından şüphelenen Kıvılcım avukatına gitti. Avukatın ofisinden Fatih’in çıktığını gören Kıvılcım şüphesinde haklı çıktı.

        Fatih’in Doğa’nın avukatını satın aldığını çözen Kıvılcım, Doğa ile birlikte bebeğini geri almak için Ünallar’ın evine gitti. Bölümün duygu yüklü final sahnesinde, bebeğini geri almak isteyen Doğa, kendisini yol ayrımında buldu. Uzak kaldığı bebeğine kavuşmak isteyen Doğa, Fatih’in şartlarını kabul ederek eve geri döndü. Doğa ve Kıvılcım’ın gözyaşları eşliğinde birbirlerinden ayrılmaları bölüme damga vurdu.

        REKLAM

        İşte bölüme damga vuran o final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Doğa’nın geri dönüşüne isyan eden Kıvılcım’a Ömer destek oluyor. Ömer’in hastalığının nüksetmeye başladığı tanıtımla ekrana gelirken; Doğa, Ünallar’ın evinde kızı için yeni bir mücadeleye başlıyor.

        Umut ise Abdullah’ın şirketinde çalışmayı kabul ediyor. Ünallar ve Ertuğrul İslamoğlu’nun bir araya geldiği akşam yemeğine İbrahim ve ailesinin de davetli olması yeni bölüm heyecanının dozunu artırıyor.

        "Kızılcık Şerbeti"nin 34. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        Kayısıların üzerinde yürüdü!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!
        Armudun iyisi için ağaca çıktılar!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa