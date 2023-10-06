Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü isim Yiğit Kirazcı dahil oldu.

Yiğit Kirazcı dizide 'Alev’in (Müjde Uzman) eski aşkı 'Rüzgar' karakterine hayat veriyor. Bu akşam yayınlanacak bölümle izleyiciyle buluşacak olan Rüzgar, Alev gibi deli dolu kişiliğiyle dikkat çekecek. Bir haber kanalında yönetici olan Rüzgar’ın gelişiyle Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.