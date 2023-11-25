Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zirvenin değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu. Farah Zeynep Abdullah, önümüzdeki hafta 'Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.40 izlenme oranı 28.84 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.10 izlenme oranı ile 21.93 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu.

        'Kızılcık Şerbeti', Total grubunda ise 6.60 izlenme oranı ve 16.24 izlenme payı alarak cuma gününe damga vurdu.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE YERLEŞTİ

        Sosyal medyada her cuma gündeme oturan dizi, bu hafta 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 5 saat, Kıvılcım 6 saat, Doğa ise yaklaşık 2 saat X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı.

        Diziye önümüzdeki hafta konuk olacak Farah Zeynep Abdullah ise X’de 1 saat boyunca TT listesinde yer alarak gündeme yerleşti.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        ÖMER’İN İKİZİ YAŞIYOR MU?

        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Fatih’in yeniden evlenmeyi kabul etmemesi Doğa’nın avukatıyla yaptığı planı suya düşürdü. Fatih’in yemek masasında Doğa’nın aslında bebeğin velayetini almak için oyun oynadığını ailesine söylemesi Doğa’yı şoke etti. Fatih’in kendisini takip ettiğini öğrenen Doğa’yı avukatının da bırakması kapana kısılmasına neden oldu.

        REKLAM

        Kıvılcım’dan hastalığını gizleyerek onun hayatından çıkan Ömer bu tavrından vazgeçmedi. Kıvılcım ve Ertuğrul’un çıktığı akşam yemeğine Gonca ile birlikte giden Ömer, sevdiği kadını bir kez daha yıkmayı başardı.

        Ömer’i başka bir kadınla gören Kıvılcım büyük bir üzüntü yaşadı. Ömer’in evine, yıllar önce kaybettiği ikiz kardeşi Bekir’in gelmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. Akıllarda bir çok soru bırakan bölümde hem Ömer hem de ikizi Bekir’e hayat veren Barış Kılıç’ın başarılı performansı övgü topladı.

        İşte o çok konuşulan final sahnesi;

        FARAH ZEYNEP ABDULLAH, 'KIZILCIK ŞERBETİ’NDE

        Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümüne başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah konuk oluyor.

        Bölümde Dilruba karakterine hayat verecek olan oyuncu, yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Dilruba’nın, Ünallar’ın evine misafir olarak gelmesi merak uyandırdı.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 41. bölüm fragmanı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'
        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #Kızılcık Şerbeti show tv
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa