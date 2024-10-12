Zirvenin adresi 'Kızılcık Şerbeti'

'Kızılcık Şerbeti; AB grubunda 7.53 izlenme oranı, 20.23 izlenme payı, ABC1’de 7.34 izlenme oranı ve 19.14 izlenme payı, Total grubunda 6.17 izlenme oranı, 17.27 izlenme payı aldı. Sosyal medyaya da damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 6 saat yer alarak gündem oturdu.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 71. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Doğa ve Fatih, aşk yaşadıkları dönemde özel mekanları olan kafede tesadüfen yüz yüze geldi. Görkem’le olan evliliğinde yaşadığı çıkmazı Doğa’ya anlatan Fatih’in her şeye rağmen yeniden baba olacağı için mutlu olduğunu dile getirmesi Doğa’yı hüzünlendirdi. Eski aşıkların adeta dertleştiği akşamdan sonra Fatih’in aklı Doğa’da kaldı. Cemre’yi gezdirmek için yeniden buluşan Doğa ve Fatih’in tatlı sert çekişmesi bölümün en beğenilen sahneleri arasında yer aldı.

Doğa ve Fatih’in tatlı “anne-baba” atışması;

Kıvılcım ve Ömer, boşanma davasından önce bir araya geldiler. Ömer, Kıvılcım’ı sevdiğini dile getirse de onu ikna edemedi. İkilinin duygu yüklü boşanma davasının ekrana geldiği bölümde Ömer ve Kıvılcım arkadaş kalmak üzere ayrıldılar.

Kıvılcım, Ömer’i boşanmaya ikna etmeye çalışıyor;

Meri’nin Alev bebeği, Abdullah’la birlikte doktor kontrolüne götürmesine Pembe tepki gösterdi. Hastanede yatan çocuklara düzenlenen eğlencenin iptal olduğunu duyan Meri gönüllü oldu. Çocuklara moral vermek için onlarla zaman geçiren oyun oynayan Meri’ye, Abdullah’ın etkilendiğini söylemesi dikkat çekti.