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        Haberler Televizyon Zirvenin adresi 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Zirvenin adresi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" dün akşam ekrana gelen bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:20
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        Zirvenin adresi 'Kızılcık Şerbeti'
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        'Kızılcık Şerbeti; AB grubunda 7.53 izlenme oranı, 20.23 izlenme payı, ABC1’de 7.34 izlenme oranı ve 19.14 izlenme payı, Total grubunda 6.17 izlenme oranı, 17.27 izlenme payı aldı. Sosyal medyaya da damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 6 saat yer alarak gündem oturdu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 71. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        ÖMER VE KIVILCIM BOŞANDI

        CEMAL’İN FARKLI YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

        Dizinin ekrana gelen bölümünde; Doğa ve Fatih, aşk yaşadıkları dönemde özel mekanları olan kafede tesadüfen yüz yüze geldi. Görkem’le olan evliliğinde yaşadığı çıkmazı Doğa’ya anlatan Fatih’in her şeye rağmen yeniden baba olacağı için mutlu olduğunu dile getirmesi Doğa’yı hüzünlendirdi. Eski aşıkların adeta dertleştiği akşamdan sonra Fatih’in aklı Doğa’da kaldı. Cemre’yi gezdirmek için yeniden buluşan Doğa ve Fatih’in tatlı sert çekişmesi bölümün en beğenilen sahneleri arasında yer aldı.

        Doğa ve Fatih’in tatlı “anne-baba” atışması;

        Kıvılcım ve Ömer, boşanma davasından önce bir araya geldiler. Ömer, Kıvılcım’ı sevdiğini dile getirse de onu ikna edemedi. İkilinin duygu yüklü boşanma davasının ekrana geldiği bölümde Ömer ve Kıvılcım arkadaş kalmak üzere ayrıldılar.

        Kıvılcım, Ömer’i boşanmaya ikna etmeye çalışıyor;

        Meri’nin Alev bebeği, Abdullah’la birlikte doktor kontrolüne götürmesine Pembe tepki gösterdi. Hastanede yatan çocuklara düzenlenen eğlencenin iptal olduğunu duyan Meri gönüllü oldu. Çocuklara moral vermek için onlarla zaman geçiren oyun oynayan Meri’ye, Abdullah’ın etkilendiğini söylemesi dikkat çekti.

        Pembe, Abdullah ve Meri’nin samimiyetinden rahatsız oluyor;

        Bölümün final sahnesinde ise Cemal, Kıvılcım’ı bekarlığını kutlamak için yemeğe davet etti. Kıvılcım’a karşı duygularını açmak isteyen Cemal, Kıvılcım’ın tavrı nedeniyle adım atamadı. Buluşmanın ardından Kıvılcım, Cemal’e teşekkür etmek için aradığında izleyici Cemal’in farklı bir yüzüyle tanıştı. Cemal, yaptığı telefon konuşmasıyla Kıvılcım’ın yeni kitap projesini karalaması için bir kişiye emir verdi. Kıvılcım’ı takip eden Cemal’in telefonu kapattıktan sonra “Kollarımda ağlarken seni teselli edeceğim günü iple çekiyorum canım sevgilim.” sözleri bölümün finaline damga vurdu.

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        İşte Cemal’in gerçek yüzünün ortaya çıktığı sahne;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

        “HOŞ GELDİN SEVGİLİM”

        Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; Pembe ev halkına Abdullah ile boşanmayacağını açıklarken Görkem intikam planı için Mustafa’ya oynadığı oyunda tehlikeli adımlar atıyor. Kıvılcım ve Ömer’in bir araya geldiği tanıtımda Meri’nin Abdullah’a “Aşk bir seçim değildir.” sözleri dikkat çekiyor. Kıvılcım’ı geçmişte bırakarak Cansu ile yeni bir sayfa açmak isteyen Ömer’in sözleriyle ekrana gelen tanıtımda Fatih’in Cansu ile yakınlaştığı anlar izleyenleri şoke ediyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 72. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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