Zirve Yayınevi Kumpas Davası’nda karar

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada Fetullahçı Terör Örgütü adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklu kalmalarına neden olan 10 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması görüldü. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanıklar Nihat Keskin, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Özgür Birdal ise mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, ilk olarak müşteki Ruhi Abat’ı dinledi. Abat, “Sanıklar pişmanlık içerisinde değildir. Tüm sanıklar inkar stratejisi ile savunma yapmaya çalışmaktadır. Sanıklar olayın içerisindedir, cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Tutuksuz sanıklardan Adnan Dinçer, savunmasında “Pişmanım. İhbar mektuplarıyla ilgili bir bilgim yoktur, olsaydı anlatırdım” beyanında bulundu. Mehmet Ali Badak ise “FETÖ yargılanmalarında etkin pişmanlıktan faydalandım, çeşitli mahkemelerde 40’ın üzerinde ifade verdim. İhbar mektuplarıyla ilgili bilgim ya da dahilim yoktur” dedi. Özgür Birdal da müştekilerle ilgili bir şey eylem ya da fiilinin olmadığını söyledi. Nihat Keskin ise “Yapmadığım bir eylemle itham ediliyorum. Somut bir delil yok. Örgüt ve bu olaylarla bir ilgim bulunmamaktadır” diyerek, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık İlker Çınar da suçsuz olduğunu söyleyerek “FETÖ bizi adım adım izledi. Telefon konuşmalarımızı dinleyip, montajlayıp bize karşı kullandılar. Ben, FETÖ’nün elinde esirdim. FETÖ’nün cinayetteki payını ben ortaya çıkarttım” dedi.

4 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak ve Özgür Birdal’a ‘iftira’ suçundan 2 yıl 9 ay 10’ar gün, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanık İlker Çınar’ı ise ‘iftira’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘örgüt adına suç işleme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme sanık Nihat Keskin’in dosyasını ise ayırdı. Mahkeme, daha önce sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk, Nihat Keskin, Suat Yiğit, Rıdvan Akovalı ve Nihat Özçelik’in dosyalarını ayırırken, firari sanık Deniz Civelek hakkında ise yakalama kararı vermişti.

5 SANIĞA 3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 9’AR HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada ise 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.