Zirve; 'Kızılcık Şerbeti'nin

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle de zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', AB’de; 12.26 izlenme oranı, 31.44 izlenme payı, ABC1’de; 11.93 izlenme oranı ve 27.07 izlenme payı, Total grubunda; 8.72 izlenme oranı, 21.05 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Yayınlanan bölüme, Nursema ve İlhami’nin isteme törenine davetsiz gelen Firaz damga vurdu. Fenomen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 10 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 87'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

FİRAZ, NURSEMA’NIN İSTEME TÖRENİNİ BASTI

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalayan Abdullah, Pembe’den aldığı Fatih vuruldu haberiyle sarsıldı. Acil ameliyata alınan Fatih, tedavi sürecini evinde geçirmesi için Pembe ve Abdullah’ın isteğiyle Doğa ile birlikte köşke geri döndü. Fatih’in vurulmasının ardından Ömer, İskender’i yakalayarak emniyete teslim etti.

Fatih’in tedavi süreci başladı;

Bebeğini doğurmakta kararsız kalan Kıvılcım, Ömer ile çıktığı romantik yemek buluşmasında kararını değiştirdi. Bebeği doğurması için Kıvılcım’ı ikna etmeyi başaran Ömer’in ve Kıvılcım’ın mutluluğu izleyenleri büyüledi.

Kıvılcım ve Ömer’in mutlu günü;

Abdullah ve Işıl’ın çıktıkları iş gezisi Kapadokya’nın eşsiz güzelliğiyle ekrana geldi. Günübirlik seyahatle birlikte vakit geçiren Abdullah ve Işıl’ın birbirlerinden etkilenmeye başlamaları dikkat çekti.

Nursema, İlhami ile sadece arkadaş olduğunu söylese de Abdullah, Pembe’nin de doldurmasıyla İlhami ile konuşmaya gitti. İlhami, Firaz’ın eğer sen evlenmezsen Nursema’yı başka biriyle evlendirecekleri sözleri üzerine Abdullah’a Nursema’yı istemeye geleceğini söyledi.

İlhami’den Nursema’yı istemeye gideceğini öğrenen Firaz, Nursema’nın da kendisini aramasıyla bir kez daha yıkıldı. Nursema’nın yaşananlar için Firaz’dan özür dilediği bölümde Firaz’ın gözyaşlarına boğulduğu anlar izleyenleri derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde ise İlhami, babası Ulvi ile Ünallar’ın köşküne gitti. İsteme töreni esnasında köşke bir anda gelen Firaz’ın “Durun” diye bağırması herkesi şoke etti.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM”

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Nursema ve İlhami’nin isteme töreni gerçekleşirken Ömer, Ünallar’a Kıvılcım’ın hamile olduğu haberini veriyor. Fatih’in Doğa’yla birlikte yaşayacağı yeni bir ev satın aldığını haber verdiği tanıtımda İlhami, Firaz’a; Nursema ile görüşmesinin artık uygun olmayacağını söylerken Nilay annesini nakil ameliyatına uğurluyor. Tanıtımın final sahnesinde ise kendini çok yalnız hisseden Abdullah’ın, Işıl’la yakınlaşması izleyenleri şoke ediyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 88'inci bölüm tanıtımı;