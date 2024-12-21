Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

REKLAM advertisement1 'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 12.06 izlenme oranı ve 29.02 izlenme payı, AB grubunda; 12.04 izlenme oranı, 32.83 izlenme payı, Total grubunda; 9.07 izlenme oranı, 22.69 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Yüksek tansiyonlu bölümde Ömer, Pembe’yi aklayarak Görkem’in gerçek yüzünü tüm aileye gösterdi. Bölüme sırtından vurulan Pembe’nin, Görkem’i evden kovması damga vurdu. SOSYAL MEDYADA KIZILCIK ŞERBETİ RÜZGARLARI ESTİ REKLAM Her Cuma sosyal medyanın gündemini belirleyen dizi bu hafta da #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 10 saat X’in TT listesinde yer alarak rekor sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 81'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? GÖRKEM’İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI Dizinin yayınlanan bölümünde; yeniden bir araya gelen Doğa ve Fatih ailelerinden onay alamadı. Abdullah, Fatih’i şirketten kovarken Kıvılcım, Doğa ve Fatih’in ilişkisini Görkem’den öğrenerek deliye döndü. Tansiyonun düşmediği bölümde pes etmeyen Görkem, Doğa ve Fatih’in peşine düştü. Doğa’nın evini ve ardından okulunu basan Görkem’e Pembe destek oldu. Fatih’in eve döneceğine inanan Pembe, ev halkından da Görkem’e moral vermesini istedi.

Görkem, Kıvılcım’ın evini basıyor; Kıvılcım ve Ömer’in romantik akşam yemeğinde bir araya geldiği bölümde ikilinin aşk üzerine yaptıkları derin sohbet izleyenleri adeta mest etti. Firaz’ın isteğiyle Nursema, Asude’yi görmeye gitti. Oğlunu affetmeyeceğini söyleyen Asude’nin, Firaz’ın attığı her adımdan da haberdar olması Nursema’yı şaşırttı. Kötü haberi alan Firaz, İlhami’nin yardımıyla mahalle okulunun futbol takımının antrenörü oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu.

Ömer; Hale’yi, Görkem’le yüzleştirmek için Ünallar’a getirdi. Hale’nin, Görkem’in isteğiyle Pembe’ye iftira attığını itiraf etmesi ev halkını şoke etti. Görkem, en büyük destekçisi olan Pembe tarafından evden kovulurken dizinin yayınlanacak yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. REKLAM Pembe, Görkem’i evden kovuyor; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

“BEN O YEMEĞİ BOĞAZINIZA DİZMEZ MİYİM!” Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğa ve Fatih, Görkem’in oyunlarının ortaya çıkmasıyla rahat nefes alıyor. Abdullah, Fatih’i affederken, Pembe’nin Doğa’dan özür dilemesi dikkat çekiyor. Pembe’nin, Doğa’ya “Seni mumla aradım” demesi izleyenlerin uzun zamandır beklediği sahnelerin yeni bölümde ekrana geleceğini müjdelerken baba evine dönen Görkem’in kötücül planı için düğmeye basması büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” her Cuma saat 20:00’de SHOW TV’de. İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 82'nci Bölüm Tanıtımı;