Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak para politikası kararlarının takip edileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.810 doların direnç, 1.755 doların ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.