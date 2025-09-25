Zirai don desteği ne zaman yatacak? Zirai don desteği hangi ürünleri kapsıyor?

ZİRAİ DON DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat - Nisan dönemini kapsayan sürede 65 ildeki 16 farklı ürünü etkileyen zirai don nedeniyle üreticilere destek ödemeleri yapılıyor. 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS'de kaydı bulunan çiftçilerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince zararı tespit edilmesi durumunda ödeme söz konusu oluyor.

Tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapıldığını bildiren Bakan Yumaklı, ÇKS'ye kayıtlı ancak sigortası olamayan çiftçilere de yaklaşık 23.5 milyar ödeme yapılacağını bildirmişti. Ödemeler Kasım sonuna kadar tamamlanacak. Böylece sigortalı ve sigortasız olmak üzere toplam 46,5 milyar lira hesaplara geçmiş olacak. Destekler, hasar oranı ve alanına göre ödeniyor.

Tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan ve tarım sigortası don teminatı olan fakat tazminat alamamış çiftçiler ödemeden yararlanabiliyor.