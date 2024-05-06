Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Giriş: 06.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının heyecanı yarın ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
8 MAYIS ÇARŞAMBA
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cihan Aydın
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