Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Haziran Salı Fenerbahçe - Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmaları oynanacak.

Kupada oynan ilk maçlarda 3 Mart'ta Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, 4 Mart'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.