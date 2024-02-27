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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! MKE Ankaragücü -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe'de 3 eksik! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! MKE Ankaragücü -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe'de 3 eksik!

        Ziraat Türkiye Kupası'nın bugün oynanacak çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maça sayılı saatler kala taraftarlar maçı hangi kanaldan takip edebileceklerine dair araştırmalar yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:19
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        • 1

          Türkiye Kupası'nın heyecan dolu çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. 14 yılın ardından karşı karşıya gelecek olan rakiplerin mücadelesini ekranları başında izlemek isteyenler ise maçın canlı olarak yayınlanacağı kanalı araştırmaya erken saatlerde başladı. Peki Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçına dair detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final müsakabası bugün (27 Şubat Salı) Fenerbahçe-MKE Ankaragücü arasında olacak. İkilinin karşılaşması Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Maçı ekranları başından izlemek isteyen taraftarlar için canlı olarak hangi kanaldan takip edecekleri belli oldu. Fenerbahçe-MKE Ankaragücü karşılaşması A Spor ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!

          Fenerbahçe oyuncularından İrfan Can Kahveci, ve Joshua King'i bu karşılaşmada sakatlık sebebiyle forma giymeyecek. Aynı zamanda Osayi-Samuel'in de ağrılarından dolayı oynayıp oynamayacağına maç öncesi heyet tarafından karar verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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