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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! ZTK çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman, belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! ZTK çeyrek final maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından Türkiye Kupası'nda, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli olurken, çeyrek final ve yarı final maçlarının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşlemeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 21:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:23
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek ve yarı final maçlarına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı. Peki, "ZTK çeyrek final maçları ne zaman?" İşte Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 2024 NE ZAMAN OYNANACAK?

          Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.

        • 3

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 27,28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        • 4

          ZTK HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE KALDI?

          Karagümrük

          Galatasaray

          Ankaragücü

          Konyaspor

          Başakşehir

          Fenerbahçe

          Trabzonspor

          Beşiktaş

        • 5

          TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Trabzonspor-Başakşehir

          Beşiktaş-Konyaspor

          Ankaragücü-Fenerbahçe

          Galatasaray-Fatih Karagümrük

        • 6

          ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Trabzonspor-Başakşehir / Beşiktaş-Konyaspor

          Ankaragücü-Fenerbahçe / Galatasaray-Fatih Karagümrük

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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