Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'da yapılan kura çekiminin ardından 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada mücadeleler 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri:
Samsunspor - 52 Orduspor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Hatayspor - Osmaniyespor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Alanyaspor - Fethiyespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Amed Sportif - Adana 01 FK
Çorluspor 1947 - Manisa FK
İstanbulspor - Alanya 1221
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Vanspor