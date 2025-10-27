Habertürk
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı!

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Bu turda toplam 28 maç oynanacak ve 14 takım bir üst tura yükselecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:27
        Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı!
        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu programı şöyle:

        28 Ekim Salı:

        13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

        13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

        13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)

        13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

        13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

        15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

        18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

        29 Ekim Çarşamba:

        12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

        13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

        13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

        13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

        13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

        13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

        13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

        13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

        15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

        15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

        15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

        15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

        18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        30 Ekim Perşembe:

        13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

        13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

        13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

        14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

        18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

