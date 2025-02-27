Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler, kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri netlik kazanacak. İşte Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve çeyrek finale yükselen takımlar...
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Grup maçlarının ardından, çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?" İşte ZTK çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih...
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ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Seri Başı Olan Takımlar
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Beşiktaş
-Tümosan Konyaspor
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Seri Başı Olmayan Takımlar
-İskenderunspor
-Göztepe
-Sipay Bodrum FK
-Galatasaray
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.