Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İşte turun eşleşmeleri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.
Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Erzurumspor FK-Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor FK
İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
Muşspor-Onvo Antalyaspor
Bucaspor 1928-Göztepe
Çorluspor 1947-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
Kırklarelispor-Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
Menemen FK-MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
Boluspor-1461 Trabzon FK
Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor