Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

REKLAM advertisement1

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle: Erzurumspor FK-Sakaryaspor Gaziantep FK-52 Orduspor FK İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor Bucaspor 1928-Göztepe Çorluspor 1947-Kocaelispor Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK Kırklarelispor-Adana Demirspor GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK Menemen FK-MKE Ankaragücü Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor Boluspor-1461 Trabzon FK Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük Gençlerbirliği-Kasımpaşa Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor