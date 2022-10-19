Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 20 Ekim maçları ile devam ediyor. Maçların sona ermesinin ardından 4. tura yükselen takımlar kura çekimine katılacak. Kura çekimin ne zaman ve hangi kanalda yapılacağı taraftarların gündeminden düşmüyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ZTK 3. tur maçları ve maç sonuçları...