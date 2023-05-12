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Ziraat Bankkart - Halkbank: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde Ziraat Bankkart'a konuk olan Halkbank, rakibini 3-1 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Şampiyonun belli olacağı 5. maç 15 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Giriş: 12.05.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Bankkart - Halkbank: 2-2 (MAÇ SONUCU)
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisinde Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında 4'üncü maçı 3-1 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

Ziraat Bankkart'ın iyi başlamasına rağmen 22-22 eşitliği sağlandığı ilk seti, Halkbank 25-23 kazandı.

Halkbank, üstün başladığı 2. sette Ziraat Bankkart, 9-9'da skoru eşitledi. Halkbank, yeniden iyi oynayarak seti 25-20 kazandı ve 2-0 öne geçti.

3. sete de iyi başlayan Halkbank, karşısında oyunda dengeyi kuran Ziraat Bankkart, seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Halkbank, iyi oynadığı seti 25-16 aldı ve rakibini 3-1 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Ligde sezonun şampiyonunu belirleyecek 5'inci karşılaşma, 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Juantarena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz, Nimir (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç)

Setler: 23-25, 20-25, 25-19, 16-25

Süre: 117 dakika (31, 30, 31, 25)

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