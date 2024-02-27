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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Guaguas'ı konuk ediyor - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Guaguas'ı konuk ediyor

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Başkent ekibi, maçta en az 2 set alması halinde adını yarı finale yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:49
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        Ziraat Bankkart'ın konuğu Guaguas
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        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'ı ağırlayacak.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

        Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.

        İlk karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan başkent temsilcisine, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

        Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

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