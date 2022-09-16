Ziraat Bankası TOKİ ödemesi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdiği Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde TOKİ projesi hakkında yaptığı konuşmada “Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler ile ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitler ile 240 ay vadeyle yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin lira, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvuruda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

TOKİ ÖDEMELERİ SABİT Mİ OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.