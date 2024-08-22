Ziraat Bankası personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ziraat Bankası, yurt genelindeki şubelerde ve İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ile şubelerinde görevlendirilmek üzere toplam 770 personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alım için yazılı sınav 10 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi. Şimdi tüm gözler sonuç sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Peki 2024 Ziraat Bankası personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
- 1
Ziraat Bankası personel alımı yapacağını duyurmuştu. Duyuruya göre banka, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere servis görevlisi istihdam edecek. Toplam 770 personel alımı yazılı sınavlar ilan edilen takvim doğrultusunda düzenlendi. Şimdi sırada sonuç adımı var. Peki 2024 Ziraat Bankası personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
- 2
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI TAMAMLANDI!
Ziraat Bankası personel alımı başvuruları, 2 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden alındı.
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü çoktan seçmeli test şeklinde yapıldı.
Yazılı sınav 3 bölümden oluştu. Tek bir oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, toplam 140 soru soruldu ve 160 dakika cevaplama süresi verildi.
- 3
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ziraat Bankası personel alımı sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecek.
-
- 4
KİMLER BAŞARILI OLACAK?
Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %70’inin, 2. bölümden en az %60’ının ve 3. bölümden en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.
- 5
MÜLAKAT NASIL YAPILIYOR?
Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az %50’sini doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.
Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitelerinde duyurulacaktır.
Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.
- 6
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Ziraat Bankası; İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.
-