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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ziraat Bankası'ndan logo değişimi ve kredi iddialarına yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Ziraat Bankası'ndan logo değişimi ve kredi iddialarına yanıt

        Ziraat Bankası'ndan, "logo değişimi" ve "bir firmanın kullandığı kredi"ye ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:01
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        Ziraat Bankası'ndan tabela açıklaması
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        Ziraat Bankası'nın logosundaki 'A' harflerinin güncellenmesi nedeniyle 2 bin tabela için 1 milyar TL harcandığı ileri sürüldü.

        Sosyal medyada ve haber mecralarında Ziraat Bankası ismindeki "a" harfinin yazı biçiminin değiştiğini gösteren içerikler paylaşıldı. İddia bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına neden oldu.

        İnternette iddiayla ilgili araştırma yapıldığında bir milletvekilinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalara yer verilen yazılı ve görüntülü haberlere rastlandı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan milletvekili Cevdet Akay, mevcut tabelalar ile yeni durumu karşılaştıran görseller paylaştı. Vekilin, söz konusu iddiayla ilgili olarak "İki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor" dediği görüldü.

        Türkiye Bankalar Birliği'nin 17 Kasım 2024 tarihli Banka ve Şube Sayıları listesine göre Ziraat Bankası'nın yurt içinde 1756 yurt dışında ise 27 şubesi olduğu tespit edildi.

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        Anadolu Ajansı Teyit Hattı, 17 Kasım 2024 tarihinde bazı Ziraat Bankası şubelerini dolaştı ve fotoğrafladı.

        İstanbul'un Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan iki şubedeki tabelalarda bir değişim görülmedi.

        "SADECE 24 ADET TABELA DEĞİŞİMİ OLDU"

        Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden iddia kapsamında bir açıklama yapıldı ve bugüne kadar ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

        "Logomuz; yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütülmüş ve böylelikle şube tabelalarımızda ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesi sağlanmıştır. Halihazırda mevcut logomuzun yer aldığı şube tabelalarımız ile yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edilmekte olup, değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır.

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        Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır.

        Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir.

        Bankamız, sektörde yer alan diğer özel ve kamu bankaları ile bankacılık sektörünün dışındaki birçok kurumsal firmanın yaptığı gibi, yöneticileriyle yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlemektedir. Bankamızda da son 13 yıldır yapılan yıl sonu değerlendirme toplantılarında, Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan şube yöneticilerimizle geride kalan yılın hedef gerçekleşmeleri ele alınırken, sektörün genel değerlendirmesi de yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle önümüzdeki yılın hedef ve beklentileri paylaşılmakta olup iddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir.

        Bir firmanın kullandığı krediye ilişkin ise bankacılık usul ve esaslarına aykırılık kesinlikle bulunmadığı gibi, halen tarımsal faaliyetleri devam eden firma, kredilerini 2023 yılında ödeyerek kapatmıştır.

        Bankamız 161 yıllık köklü geçmişiyle yukarıda bahsedilen konular ve diğer konuların tamamında bankacılık usul ve esasları ile sektör normları çerçevesinde faaliyet göstermektedir."

        Bankamızın, bu tür mesnetsiz iddialarla yıpratılmaya çalışılmasına itibar edilmemesini ve konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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