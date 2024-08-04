Müşteri kazanmak isteyen özel bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar 15 bin TL’yi bulurken gözler kamu bankalarına çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu’’ sorusu gündeme geldi. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…