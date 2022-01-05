Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Ziraat Bankası personel alımına ilişkin bir ilan yayınladı. İlanda, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Ziraat Teknoloji bünyesinde personel istihdam edileceği bilgisi verildi.

ZİRAAT BANKASI 460 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ziraat Bankası'nın yayınlamış olduğu işe alım ilanında, Ziraat Bankası A.Ş için 30 müfettiş yardımcısı, 100 uzman yardımcısı ve 150 servis görevilisi; Ziraat Katılım Bankası A.Ş için 80 uzman yardımcısı ve Ziraat Teknoloji A.Ş için 100 uzman yardımcısı alınacağının bilgisi verildi.

Bankanın yapacağı 480 kadroluk işe alımlar için başvurular 4 Ocak 2022 itibariyla başladı. 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek başvurular Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden alınacak.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

30 Müfettiş Yardımcısı

Bankanın Teftiş Kurulu'nda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 30 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar, 280 TL tutarındaki sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Müfettiş Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

100 Uzman Yardımcısı Alınacak

Bankanın İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı alınacak. Bu pozisyon için adayların 01/01/1992 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar, 280 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek sınava katılabilecekler. Uzman Yardımcısı yazılı sınavı 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

150 Servis Görevlisi

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.

Katılım Bankasına 80 Uzman Yardımcısı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş, çeşitli illerdeki Şubeler ve Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alacak. İdari Alan ya da Mühendislik Alanı'nda yapılacak olan alımlar için en fazla 1992 doğumlu olma şartı aranıyor. Uzman Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat 2022 Cumartesi günü aat 10.00'da yapılacak.

Ziraat Teknoloji'ye 100 Uzman Yardımcısı

Ziraat Teknoloji A.Ş'de görevlendirmek üzere 100 Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın çalışma ili istanbul olup, yazılı sınav 20 Şubat 2022 Pazar ünü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 4 Ocak-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav ücretlerini ödeyerek sınava katılım sağlayabilecekler.