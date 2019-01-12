Zinnur Büyüköz kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Gebze Belediye Başkan Adaylığı için Zinnur Büyüköz'ün ismi açıklandı. İşte, Tahir Büyükakın'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

ZİNNUR BÜYÜKÖZ KİMDİR?

Gebze Belediye Başkan yardımcısı Zinnur Büyükgöz, 4 Ocak 2019 günü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gebze Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. 11 Ocak Cuma günü Zinnur Büyükgöz AK Parti Genel Merkezi tarafından Gebze Belediye Başkan adayı olarak tebliğ aldı.

Zinnur Büyükgöz Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibidir. Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydi.