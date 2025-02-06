BEYİN SAĞLIĞI İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

1. CEVİZ

Şeklinin beyine benzemesinden dolayı beyine olan faydaları en çok bilinen kuruyemiştir. Omega 3 kaynağıdır ve yoğun antioksidan etkiye sahiptir. İçerisinde pek çok faydalı yağ, mineral ve vitamin barındırır. Kansere, yaşlanmaya ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucudur. İçerdiği melatonin sayesinde uyku düzenini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyin sağlığını iyileştirir. Ceviz yeterli ve düzenli tüketildiğinde kolestrolün panzehiri olarak bilinmektedir. Cevizin kendisi kadar suyu da faydalıdır. Uzmanlar ceviz suyunun aç karnına içilmesini ve günlük ortalama 5 adet ceviz tüketilmesini önermektedir.