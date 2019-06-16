Osmaniye'de, E-90 yolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğünde, iddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal yönetimindeki otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen başka bir otomobil ve kasası boş TIR, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

DHA'daki habere göre kazada, sürücü Ömer ve eşi Fazilet Köksal hurdaya otomobilde sıkıştı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar S.K., M.K. ve M.K. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ömer ve Fazilet Köksal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılma üzere Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.