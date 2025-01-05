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        Zincirleme kazada 2 can kaybı!

        Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:25
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        Zincirleme kazada 2 can kaybı!
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre D100 kara yolunda seyreden Mahmut Gündede idaresindeki hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki minibüs, Nedim Odabaş idaresindeki hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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