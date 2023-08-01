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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Zimbru - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe haberleri - Futbol Haberleri

        Zimbru - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, diğer goller Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2023 - 19:23
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        ZIMBRU - FENERBAHÇE: 0-4

        48' Tadic, 57', 59' Batshuayi, 77' İsmail Yüksek

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaştığı Zimbru'yu rahat geçti. Kadıköy'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Moldova'daki mücadeleyi de 4-0 galip tamamlayarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

        Kanarya, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle farka koştu.

        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Dusan Tadic, 57 ve 59'da Michy Batshuayi ile 77'de ise İsmail Yüksek kaydetti.

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.

        39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.

        45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.

        İlk yarı gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, Tadic'in ayağından ilk golü buldu. 48. dakikada Tadic'in ceza sahası sol çaprazından pasını verdiği Mert Hakan Yandaş'ın vurduğu top savunma oyuncusundan dönerek Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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        53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.

        57. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkaran golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Mert Hakan Yandaş paslaşması sonrası Batshuayi'nin ayak ucuyla vurduğu top filelere yöneldi: 0-2.

        59. dakikada Belçikalı ikinci golünü kaydetti. Bu kez sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in içeri paralel gönderdiği topa dokunarak filelere gönderen Batshuayi, takımını üç farkla öne geçirdi: 0-3.

        62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.

        77. dakikada ceza sahası yayı önünde İrfan Can Kahveci'nin verdiği pasta topu kontrol edip sert vuran İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-4.

        Stat: Zimbru

        Hakemler: Rob Harvey, Robert Clarke, Wayne McDonnell (İrlanda)

        Zimbru: Mostovei, Macritchii (Dk. 46 Gaiu), Stefan, Burghiu, Misaraş (Dk. 63 Furtuna), Damaşcan (Dk. 74 Bitca), Dou, Dedechko (Dk. 46 Raileanu), Soumah, Samiev, Caruntu (Dk. 46 Alaribe)

        Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 80 Burak Kapacak) , Serdar Aziz, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 66 Oosterwolde), Crespo (Dk. 33 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King (Dk. 66 Szymanski), Batshuayi (Dk. 65 Serdar Dursun)

        Goller: Dk. 48 Tadic, Dk. 57 ve 59 Batshuayi, Dk. 77 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 80 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Burak Kapacak (Fenerbahçe), Dk. 85 Guera (Zimbru)

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