Zilkade nedir? 2024 Zilkade ayı ne zaman başlıyor?
Hicri takvime göre yılın 11. ayına denk gelen Zilkade ayı için bekleyiş başladı. Zilkade Ayı, İslam inancına göre Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'dan birincisi olarak kabul görür. Bu ayda oruç tutmayı düşünenler, Zilkade ayı tarihini gündemine aldı. İşte Zilkade ayının idrak edileceği tarih...
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Zilkade ayının başlayacağı tarih Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netllik kazandı. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu ayda ibadet etmeyi düşünenler zilkade ayı ibadetlerini araştırmaya başladı. Peki, "Zilkade nedir? 2024 Zilkade ayı ne zaman başlıyori faziletleri nelerdir?" İşte 2024 zilkade ayı tarihleri...
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ZİLKADE AYI NE ZAMAN?
Zilkade ayı bu yıl 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
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ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ NELERDİR?
Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.
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Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.
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Ayrıca, İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.
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Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir. Yine iki bayram arasında yer aldığından Türk halk kültüründe özellikle kadınlar arasında "aralık" şeklinde isimlendirilen zilkade ayı Osmanlı belgelerinde "??" kısaltmasıyla gösterilmiştir.
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