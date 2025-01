Zile'de metruk bina korkusu

Tokat'ın Zile ilçesinde, Amasya Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

REKLAM advertisement1

Her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan eski yapılar, mahallelinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken, can güvenliği endişeleri de artıyor.

Mahalle sakinleri, ilgili kurumların bu konuda herhangi bir önlem almadığını ileri sürüp tepki gösterdi.

Metruk binaların çevresinde yaşayan vatandaşlar, bu tehlikenin her geçen gün arttığını belirterek, muhtemel bir facianın önlenmesi için yetkililerden acil müdahale talep ediyor. REKLAM Mahalleli, bir can kaybı yaşanmadan bu sorunun çözülmesini istiyor. Metruk bina önlerinden geçerken yıkılacak diye korktuklarını söyleyen mahalle sakini Şendil Korkmaz, "Burası Tokat'ın Zile ilçesi. Evi görüyorsunuz. Yıkılmak üzere. İlla birisinin ölmesi mi gerekiyor? Çocuklarımızı okula götürürken yıkılacak diye korkuyoruz. Bunların yıkılması için illa birisinin ölmesi mi gerekiyor" dedi.