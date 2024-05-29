Zihninizi yaşlanmaya karşı koruyun: Beyni genç tutmanın 10 basit yolu!

8. DUYGULARINIZI KULLANIN

Bir şeyi öğrenirken ne kadar çok duyu kullanırsanız, beyninizin o kadar büyük bir bölümü hafızada tutma sürecine dahil olur. Bir çalışmada, yetişkinlere her biri bir kokuyla birlikte sunulan bir dizi duygusal açıdan nötr görüntü gösterildi. Onlardan ne gördüklerini hatırlamaları istenmedi. Daha sonra, bu kez kokusuz bir dizi görüntü gösterildi ve hangisini daha önce gördüklerini belirtmeleri istendi.