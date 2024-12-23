Ördeğiyle arasında derin bir bağ olduğuna dikkati çeken Toptaş, "Kalben sevdiğiniz insanlar sizin ailenizdir. Zeze benim ailem, ben de onun ailesiyim. Zeze evimizin bir ferdi, hepimizi çok seviyor. Anne olmak bana göre doğurmakla değil, sevmekle alakalı çünkü annesi biliyor beni. İşe gittiğimde yemek yemez, suyunu bile içmez. Onu bıraktım diye korkuyor. Evdeki güvenlik kamerasıyla Zeze'ye sesimi duyuruyorum, görüntülü konuşuyorum, benim orada olduğumu bildiğinde yemeğini de yiyor, suyunu da içiyor" ifadelerini kullandı.

Toptaş, tüm hayatını Zeze'ye göre ayarladığını, ördeği için sakin ortamları tercih ettiğini kaydetti.