Kolay bir şekilde yapabileceğiniz zeytinyağlı bamya yemeği ilk defa deneyenlerin seveceği, daha öncesinden bilenlerin adını duyar duymaz mutlu olacağı bir yemektir. Bir de bolca limon ile lezzetlenen zeytinyağlı bamya yemeğinin tarifine geçelim isterseniz.

Kaç Kişilik: 2-4

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Zeytinyağlı Bamya İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kilo bamya

1 adet kuru soğan

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1-2 adet kesme şeker

1 adet limon suyu

3 adet domates

1 bardak sıcak su

Zeytinyağlı Bamya Yapılışı:

İlk olarak bamyaları hiç suya değdirmeden uçlarını oval şekilde kesiyoruz.

Tencereye zeytinyağını koyup, yemeklik doğradığımız kuru soğanları ve sarımsakları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Kavrulan soğanların üzerine salçaları ekliyoruz .

Salçayla da bir 5 dakika daha kavuruyoruz.

Sonra bamyalarımızı soğuk suda yıkayıp süzüyoruz.

Yemeklik doğradığımız domatesleri de bamyalara ekliyoruz.

Son olarak üzerine iki kesme şeker, tuz, bir limon suyu ve bir bardak sıcak su ekliyoruz.

Daha sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişirmeye bırakıyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yalnız çok dikkat ediyoruz, uçlarını çok kesmemeye çünkü çok kestiğiniz zaman içindeki salyalar dışarıya çıkar.

Çok fazla karıştırmıyoruz.

Kendi buharında yavaş yavaş pişmesi gerekir.

Çok fazla karıştırırsanız eğer bamyamızın görüntüsü güzel olmaz.