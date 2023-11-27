Zeytinlikte cansız bedeni bulunmuştu! Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümünde son dakika!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz aylarda Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüne dair konu işlenmişti. 22 yaşında zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulunan Nevrigül Alan olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli ölümüyle gündem olan 22 yaşındaki Nevrigül Alan hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni , kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı halde bulunmuştu. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada "Henüz 22 yaşındaydı. Ben gençlerin yanına ölüm kelimesini yakıştıramıyorum. 16'sında kaçarak evlendi. Eş oldu, anne oldu, 2 çocuk sahibi oldu. 2 Eylül Cumartesi günü de Bursa, Gemlik'ten kayboldu. Aile buraya kaybını aramaya gelmişti. Fakat 18 Ekim'de ne yazık ki bir zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu." ifadelerini kullandı. Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümüne dair otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu canlı yayında duyurdu.
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Müge Anlı gelen olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre şu açıklamaları yaptı: "Çünkü Nevrigül'ün kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Biliyorsunuz, kaybından 47 gün sonra bulundu. Ne yazık ki cesette çürümeler olduğu için, herhangi bir DNA ya da parmak izine rastlanılmadı. Aile biliyorsunuz çantanın daha sonra evlerinden çalındığını iddia etmişti. Ama ailenin o sırada polise başvuruları olmamıştı. Bu sebeple olayın başından bu yana çantanın ve terliklerin orada olduğu kabul edildi. 'Çanta ve terlikler hayvanlar tarafından sağ-sola gönderilmiştir' denildi. Biliyorsunuz Nevrigül'ün üzerinde ters giydirilen kıyafetler vardı. O da 'Kıyafetleri kirlidir. Kirli tarafı gözükmesin diye kendisi ters giymiş' denildi. Yani lekeleri gizlemek ya da başka bir nedenle deniyor. Başka nedeni bilmiyorum."
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Müge Anlı konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:
"Sayın savcımıza teşekkür ediyorum ben. Cinayet yerine giden savcımız da oydu. Görür görmez 'Bu bir cinayettir!' diyen de kendisiydi. Ama bazı şeylerin delillendirilmesi gerekiyor. Ne yazık ki aradan 47 gün geçmesi ve cesetteki çürümeler nedeniyle cinayete dair bir olguya rastlanılmadığı için şu anda intihar etmiş olabileceği kanaatine varıldı."
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Nevrigül Alan'ın annesi haykırarak: "Hayır Müge Hanım! Benim kızım intihar edecek bir kız değil! Çocuklarına çok düşkündü. Evden dışarı nasıl gidiyor. O terlikler nasıl gidiyor. Benim kızım nasıl olur da ufacık bir ağaca asılıyor? Çift telefon! Bu nasıl oluyor? Tek telefon kullanıyordu benim kızım. Dayak yediği yerler gözüküyor Müge Hanım!" dedi.
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Acılı annenin isyanının ardından Müge Anlı: "Yapılan araştırmalardan çıkan sonuca göre cinayet denemiyor. 'Cinayet diyemediğimiz için de 'intihar' diyoruz' deniyor. Yeni bir delil sunulursa yeniden dosyanın açılıp devam edileceği belirtiliyor." dedi. Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye ise konuyla ilgili "Dosyanın kapanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.
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