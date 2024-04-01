31 Mart 2024 Zeytinburnu Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy oldu!
Zeytinburnu'nda seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Zeytinburnu Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
- 1
Zeytinburnu'nda yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
- 2
ÖMER ARISOY BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Arısoy oldu.
Zeytinburnu'nda açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, AK Parti'den Ömer Arısoy'un belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
İSTANBUL SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN
- 3
2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
-