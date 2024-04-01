Zeytinburnu'nda yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN