Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayların bulunduğu makas bölgesinde kaza meydana geldi, bir makinist yaralandı, seferler durduruldu
Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.
Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı. Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.