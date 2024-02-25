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        Haberler Gündem Güvenlik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:30
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        2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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