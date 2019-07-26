Yalnız başına geldiği Alışveriş merkezinde uzun süre turlayan Toker, her zaman ki alçak gönüllü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.

Objektiflere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden Toker, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezmelerini de ihmal etmedi.