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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, son 16'da veda etti - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, son 16'da veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'na son 16 turunda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:44
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        Zeynep Sönmez, son 16'da veda etti!
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        Polonya Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, son 16 turunda elendi.

        Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda Çekyalı Dominika Salkova ile karşılaştı.

        Dünya 183 numarası Salkova'ya 2-0 (6-3,6-2) yenilen Zeynep, turnuvaya veda etti.

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