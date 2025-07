Zeynep Sönmez: Hayallerime çok uzak olmadığımı gördüm

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3. turunda karşılaştığı Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 (3-6, 6-7) yenilerek organizasyona veda eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zeynep Sönmez, hem kendisinin hem de rakibi Aleksandrova'nın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, rakibinin bazı kritik anlarda daha iyi oynadığını ve daha tecrübeli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Milli tenisçi, ileriye dönük hedeflerine ilişkin ise "Hep dünümden daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha önce çok kez söyledim; kendime rakamsal ya da somut hedefler koymuyorum. İnsan olarak da oyuncu olarak da kortta duruş olarak da tenis olarak da her zaman bir önceki günümden daha iyi olmaya çalışıyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR NEDEN OLMASIN?"

Milli tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grand slam ikinci haftaları, çeyrek finaller, yarı finaller, finaller, şampiyonluklar neden olmasın? Sonuçta bunları yapan diğer insanların da iki kolu ve bacağı var. Her şey mümkün. Burada ilk 20 oyuncuya karşı oynadım. Hedeflerime uzak değilim, bunu görmüş oldum. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Zeynep Sönmez, bugün verdiği mücadelenin ardından takımıyla maçla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını, ardından bir süre dinleneceğini, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçireceğini sözlerine ekledi.

MİLLİ TENİSÇİNİN ANNESİ: "GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Milli tenisçinin annesi Esra Özdoğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, kızının gelecek hafta da farklı bir turnaya katılacağını belirterek, "Mücadeleye ve çalışmaya devam. Bir tenisçi için her hafta her şey yeniden başlıyor. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Zeynep'in başarısından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren anne Özdoğan, şunları söyledi:

"Sonuç odaklı değiliz. Her zaman her maç, her puan bizim için hep gelişim gerektiren bir şey. Zeynep'in gelişmesi bizim için önemli. Mentalinin, oyununun gelişmesi ve bir sonraki maçta daha güçlü bir şekilde geri gelmesi bizim için önemli. O yüzden benim için önemli olan onun sahada keyif alıyor olması, mutlu olması."