Zeynep Sever Demirel, kızıyla yeni bir paylaşım
Eşi Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına alan Zeynep Sever Demirel, kızını göğsünde uyuttuğu anları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 08.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:31
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü bebekleri Yasmin’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, kızlarıyla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Zeynep Sever Demirel, Yasmin’i göğsünde uyuttuğu anları takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf: Instagram
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