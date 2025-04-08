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        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel, kızıyla yeni bir paylaşım - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel, kızıyla yeni bir paylaşım

        Eşi Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına alan Zeynep Sever Demirel, kızını göğsünde uyuttuğu anları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:31
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        Kızıyla yeni bir paylaşım
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        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü bebekleri Yasmin’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, kızlarıyla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Zeynep Sever Demirel, Yasmin’i göğsünde uyuttuğu anları takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Zeynep Sever Demirel

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