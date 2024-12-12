Zeynep Sever Demirel'in günlük hamile pozları

Bodrumspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ile üçüncü çocuklarına kavuşmak için geri sayıma başlayan Zeynep Sever Demirel, annelik deneyimlerini ve günlük hamile kombinini sosyal medya üzerinden gözler önüne sermeye devam ediyor.

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Bu sefer beyaz bluzunu deri mont, kot pantolon, mavi bir çanta, pembe - siyah çizgili şapka, gözlük ve kahve rengi uzun bir bot ile kombinleyen Zeynep Sever Demirel, adım adım o anları takipçileriyle paylaştı.