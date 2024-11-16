Zeynep Sever Demirel'den Maldivler pozları
Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatiline çıktı. O anları sosyal medyasında paylaştı
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Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocukları olacağını duyurdu.
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Zeynep Sever Demirel, şimdilerde arkadaşları ve kızlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.
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Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor.
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Paylaşımlarına devam eden Demirel, bu kez büyüyen karnıyla tatilden verdiği pozları paylaştı.
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Zeynep Sever Demirel, Mavi mayoyuyla verdiği bir pozu paylaşarak esprili bir şekilde "Deniz anası" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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