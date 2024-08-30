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        Haberler Magazin Zeynep Özkaya: O gün beklemiyordum

        Zeynep Özkaya: O gün beklemiyordum

        Sevgilisi Oğulcan Can'dan evlenme teklifi alan Zeynep Özkaya, katıldığı bir davette evlilik ve annelikle ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:59
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        Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Oğulcan Can'dan evlenme teklifi alan Zeynep Özkaya, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Özkaya, evlenme teklifinden söz ederek; "Çok uzun yıllardır süren bir birlikteliğimiz vardı. Bekliyordum aslında ama o gün beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir ortamda gerçekleşti ama çok mutluyum güzel bir sürece girdik. Biz bu zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorduk zaten" dedi.

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        Zeynep Özkaya, "Hemen anne olmak ister misiniz?" sorusuna da, "Benim yeğenim var 2 yaşında. Çok net bir şekilde bu süreci gördüm. Harika bir sevgi ama çok da zor. Şu yaşımda değil. Biraz daha sonra olsun isterim" şeklinde cevap verdi.

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        #zeynep özkaya

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