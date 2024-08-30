Zeynep Özkaya: O gün beklemiyordum

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Oğulcan Can'dan evlenme teklifi alan Zeynep Özkaya, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Özkaya, evlenme teklifinden söz ederek; "Çok uzun yıllardır süren bir birlikteliğimiz vardı. Bekliyordum aslında ama o gün beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir ortamda gerçekleşti ama çok mutluyum güzel bir sürece girdik. Biz bu zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorduk zaten" dedi.