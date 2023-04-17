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Zeynep Koçak'tan 'ilahi adalet' açıklaması! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor - Magazin haberleri

Zeynep Koçak'tan 'ilahi adalet' açıklaması

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'den boşanma kararı almasının ardından, eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Koçak yaşananların ardından tepki gösterdi

Giriş: 17.04.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. Koç ile Özdemir yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" dedi.

  • Sürpriz ayrılık sonrası, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın 10 gün önce paylaştığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" notunu düştüğü fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

  • "BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ"

    Yapılan yorumların ardından Zeynep Koçak, sert bir açıklama yaptı. Koçak, "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya" dedi.

  • 'İHANET' İDDİASI

    Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak'ın 8 yıllık ilişkisi 2015'te noktalanmıştı. O dönem basına yansıyan haberlere göre; Koçak'ın Cannes Film Festivali'ne giden Koç'un döndüğündeki tavırlarından rahatsız olduğu ileri sürülmüştü.

  • 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' setinde taşınıp aşk yaşamaya başlayan ikilinin nikah masasına oturması beklenirken, sürpriz bir şekilde ayrılık haberi geldi. Kısa bir süre sonra ise Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • "GOOGLE'LA!"

    Aldatıldığına ilişkin iddialar karşısında suskun kalan Koçak, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Oyuncu, bir takipçisinin, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna, "Google'la" yanıtını vermişti.

    Koçak'ın bu manidar cevabı akıllara Oğuzhan Koç'u getirmişti.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Zeynep Koçak, 23.08.2022 tarihinde hakkında çıkan haberlerin ardından özür dileyerek, Instagram hesabından konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

    Sevgili arkadaşlar... Dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki 'google it' her soru-cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...

  • DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüştü.

  • "PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ" İDDİASI

    İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.

    "DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI" SÖYLENTİSİ

    Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeniyle çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.

  • Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, 'Karavanda basılma' iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.

    "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

    Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti:

    Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.

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