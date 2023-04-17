Zeynep Koçak'tan 'ilahi adalet' açıklaması

"BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ"



Yapılan yorumların ardından Zeynep Koçak, sert bir açıklama yaptı. Koçak, "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya" dedi.